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ФИЛЬТРЫ
ФИЛЬТРЫ
Цена
В наличии
Да
Нет
Материалы отделки
Износостойкая экокожа
Износостойкая экокожа, усиленная строчка
Экокожа и стойкая к истиранию замшевая ткань
Основание
Алюминий, окрашенный в черный цвет, дизайн "Ветряная мельница", 700 мм
Сталь, окрашенная в белый цвет, 700 мм
Сталь, окрашенная в черный цвет, 700 мм
Усиленный металл, окрашенный в черный цвет, 700 мм
Колеса
Полиуретан, 55 мм
Полиуретан, 60 мм
Полиуретан, 75 мм
Полиуретан, окрашенный в розовый цвет, 50 мм
Механизм качания
Да, 13°, с возможностью регулировки усилия
Тип наполнителя
Пенный наполнитель (50 кг/м3)
Формованная пена (60 кг/м3)
Формованная пена (65 кг/м3)
Регулируемые подлокотники
Да, в двух направлениях (2D)
Да, в двух направлениях (2D), окрашенные в белый цвет
Да, в трех направлениях (3D)
Да, в четырех направлениях (4D)
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Cardinal
32 990
Р
Кресло компьютерное игровое ZONE 51 CARDINAL
Predator
32 990
Р
Кресло компьютерное игровое ZONE 51 PREDATOR
Armada
22 990
Р
Кресло компьютерное игровое ZONE 51 ARMADA
Gravity Royal
20 990
Р
Кресло компьютерное игровое ZONE 51 GRAVITY ROYAL
Gravity
19 990
Р
Кресло компьютерное игровое ZONE 51 GRAVITY
Bunny
19 990
Р
Кресло компьютерное игровое ZONE 51 BUNNY
Kitty
19 990
Р
Кресло компьютерное игровое ZONE 51 KITTY
Cyberpunk
29 990
Р
Кресло компьютерное игровое ZONE 51 CYBERPUNK
Gravity Plus
20 990
Р
Кресло компьютерное игровое ZONE 51 GRAVITY Plus с подставкой для ног
Cyberpunk Limited
34 990
Р
Кресло компьютерное игровое ZONE 51 CYBERPUNK Limited Edition